Spadafora: «Impossibile definire oggi una data certa per la ripresa»

Spadafora, le parole del Ministro dello Sport in merito ad una possibile ripresa del campionato di Serie A

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha parlato in Senato durante il “Question time”. Le sue parole sulla ripresa della Serie A.

«La Figc ha proposto un protocollo su cui il Cts valuterà domani, speriamo si possa dare il via libera, anche se il calcio è uno sport in cui non c’è possibilità di evitare contatto e non ci sono protezioni. Negli ultimi giorni anche le tifoserie organizzate hanno stigmatizzato la ripresa del campionato. Ricordo che in Europa le uniche date certe sono quelle dei Paesi che hanno deciso di bloccare i campionati. Anche l’Inghiltera che sembrava la più pronta, poco fa ha rinviato di una settimana la decisione di riprendere gli allenamenti. Ribadisco la mia linea, che è anche quella del governo: auspichiamo che i campionati possano riprendere presto, ma oggi è impossibile definire una data certa. Dobbiamo vedere come reagirà la curva dei contagi nelle prossime due settimane».