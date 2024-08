Soulé lancia la SFIDA alla Lazio: «Voglio VINCERE il derby. Il futuro può essere della Roma»

Matias Soulé lancia la sfida alla Lazio in vista della prossima stagione: le dichiarazioni del neo giocatore romanista

Intervistato dal Corriere dello Sport, il romanista Matias Soulé lancia così la sfida alla Lazio.

SE GLI HANNO PARLATO DEL DERBY – «Non ancora, ma lo conosco bene. Voglio vincere questa partita, è un mio obiettivo e non vedo l’ora di giocarla. Questo è il mio carattere: quando voglio una cosa lavoro duramente per ottenerla».

OBIETTIVI – «Vincere con la Roma. Prima di tutto qualificarci in Champions, poi riuscire ad andare il più lontano possibile in Europa League e in Coppa Italia. Il futuro può essere nostro, questa è una squadra costruita bene per crescere e migliorare anche con il passare degli anni».