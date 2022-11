Sorteggio Conference League: ecco l’avversaria della Lazio

Sorteggio Conference League LIVE: oggi a Nyon si scopre l’avversaria della Lazio per i playoff della terza coppa europea. La diretta

La sconfitta sul campo del Feyenoord ha purtroppo fatto retrocedere la Lazio in Conference League. Ora il dovere dei biancocelesti è onorare la terza competizione europea e, perché no, provare ad arrivare fino in fondo. Oggi a partire dalle 14 si scoprirà l’avversaria dei biancocelesti negli spareggi di Conference League, Lazionews24.com seguirà in diretta il sorteggio

Sorteggio LIVE:

Ore 14.19 – Gli altri accoppiamenti: Qarabag-Gent, Trabznospor-Basilea, Bodo Glimt-Lech Poznan, Braga-Fiorentina. Aek Larnaca-Dnipro 1, Sheriff-Partizan Belgrado e Ludogorets-Anderlecht

Ore 14.13 – L’andata si giocherà alla stadio Olimpico il 16 febbraio, mentre il ritorno andrà in scena una settimana dopo in Romania.

Ore 14.12 – SARÀ LAZIO -CLUJ

Ore 14.11 – Il primo accoppiamento è Qarabag-Gent.

Ore 14.07 – Arriva anche l’ambasciatore della finale di Praga Vladimir Smicer.

Ore 14.05 – Con l’arrivo di Giorgjo Marchetti, vice segretario generale dell’Uefa, è tutto pronto per gli accoppiamenti.

Ore 14.02 – Con i video di presentazione delle squadre partecipanti prende ufficialmente il via il sorteggio.

Ore 14 – Manca poco al via del sorteggio degli spareggi di Conference League.

Le possibili avversarie della Lazio:

ANDERLECHT (2ª classificata nel girone B di Conference)

(2ª classificata nel girone B di Conference) LECH POZNAN (2ª classificata nel girone C di Conference)

(2ª classificata nel girone C di Conference) PARTIZAN BELGRADO (2ª classificata nel girone D di Conference)

(2ª classificata nel girone D di Conference) DNIPRO (2ª classificata nel girone E di Conference)

(2ª classificata nel girone E di Conference) GENT (2ª classificata nel girone F di Conference)

(2ª classificata nel girone F di Conference) CLUJ (2ª classificata nel girone G di Conference)

(2ª classificata nel girone G di Conference) BASILEA (2ª classificata nel girone H di Conference)

Come funziona il sorteggio:

Gli spareggi prevedono incontri tra le terze dei gironi di Europa League e le seconde dei gironi di Conference (con le prime direttamente agli ottavi). Le squadre retrocesse dall’Europa League non sono teste di serie e giocheranno il ritorno in casa. Non vale la regola del gol in trasferta e non sono possibili incroci tra squadre dello stesso Paese: non ci sarà subito uno spareggio tra Lazio e Fiorentina. Nel turno successivo, le vincenti verranno sorteggiate con le prime classificate dei gironi di Conference.

Le date degli spareggi di Conference League

La partita d’andata si giocherà il 16 febbraio mentre il ritorno il 23 febbraio.