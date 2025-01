Sorteggi Playoff Europa League, ecco l’avversaria della Roma. Lazio interessata per il possibile derby agli ottavi

Sorteggi Playoff Europa League, ecco l’avversaria della Roma. Lazio guarda interessata

La Roma di Ranieri affronterà il Porto in un doppio confronto tra andata e ritorno, con i giallorossi che giocheranno la seconda partita in casa: chi avrà la meglio, conquisterà il pass per gli ottavi di finale.

Da questa uscita potrebbe uscire l’avversaria della Lazio. In alternativa, i biancocelesti se la potrebbero vedere con chi avrà la meglio nell’altro play-off, quello tra Viktoria Plzen e Ferencvaros. Appuntamento al prossimo 21 febbraio.