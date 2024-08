Sorteggi Europa League Lazio 2024/25 LIVE: i biancocelesti SCOPRONO le loro rivali – GLI AGGIORNAMENTI

Sorteggi Europa League Lazio 2024/25: le avversarie della formazione biancoceleste per la fase a gironi della competizione. Gli aggiornamenti

Prende il via oggi l’edizione 2024/25 dell’Europa League, caratterizzata da un nuovo format tutto da scoprire. Alle 13, al Grimaldi Forum di Montecarlo, vanno in scena i sorteggi, con la Lazio testa di serie che attende di conoscere le proprie avversarie. Lazionews24 segue LIVE i sorteggi.

Sorteggi Europa League Lazio 2024/25: gli aggiornamenti

Sorteggi Europa League Lazio 2024/25: ecco il regolamento del nuovo format

Così come per la Champions, anche in Europa League ci sarà un girone unico con 36 squadre. I club saranno divisi in quattro fasce in base al coefficiente del ranking. Ogni team sarà sorteggiato contro due avversari di ogni fascia, con quattro partite in casa e quattro in trasferta. Le prime otto classificate andranno direttamente agli ottavi di finale, mentre chi si piazzerà dal nono al ventiquattresimo posto disputerà gli spareggi, le restanti saranno eliminate (senza retrocessioni). Successivamente si proseguirà con la fase a eliminazione con il classico tabellone che si formerà tenendo conto del punteggio ottenuto nella prima fase a campionato. Ogni squadra verrà pescata manualmente con un pallina e poi si attiverà un software che andrà a sviluppare tutte le sfide (e deciderà anche quali saranno in casa e quali in trasferta), seguendo i parametri indicati. Il sorteggio inizierà con la prima fascia, assegnando gli avversari a tutte le squadre, una dopo l’altra, e proseguirà con le altre fasce in ordine decrescente finché tutti i club non saranno accoppiati contro un avversario.

Sorteggi Europa League Lazio 2024/25: le squadre partecipanti e le diverse fasce

Fascia 1: Roma, LAZIO, Manchester United, Porto, Ajax, Rangers, Eintracht, Tottenham e Slavia Praga

Fascia 2: Real Sociedad, AZ Alkmaar, Braga, Olympiakos, Olympique Lione, PAOK, Fenerbahce, Maccabi Tel Aviv e Ferencvaros.

Fascia 3: Qarabag, Galatasaray, Viktoria Plzen, Bodo/Glimt, Union St. Gilloise, Dinamo Kiev, Ludogorets, Midtjylland e Malmo.

Fascia 4: Nizza, Athletic Bilbao, Anderlecht, Hoffenheim, Twente, Besiktas, Steaua Bucarest, RFS Riga e Elfsborg.

Calendario Europa League 2024/25: quando si giocano le partite