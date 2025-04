Solet Lazio, rivelazione sul difensore dell’Udinese: «Sarà uno dei profili da monitorare questa estate». Ultime

Siamo agli albori di aprile e già si parla molto di calciomercato. Oumar Solet Lazio sarà di certo una trattativa studiata accuratamente dalla dirigenza biancoceleste in quanto è chiaro che, in caso di partenza da parte di Mario Gila, servirebbe un nuovo centrale. La squadra di Baroni ha già messo gli occhi sull’ex Salisburgo da diverso tempo ma sarà necessario superare la concorrenza di altre squadre di Serie A per aggiudicarsi il francese.

In virtù del fatto che sarà di certo uno degli uomini di mercato più validi per la squadra friulana il giocatore ha deciso di firmare un contratto con un nuovo gruppo di agenti. Stando alle parole di Fabrizio Romano infatti il centrale sarà rappresentato da Unique Sports Group che tutelerà gli interessi del giocatore in vista della bufera di calciomercato prevista già nel mese di giugno.



🚨 Udinese defender Oumar Solet has signed with new agents as he will be represented by Unique Sports Group.

After excellent performances in Serie A at Udinese, he’s expected to be one to watch in the summer transfer window. pic.twitter.com/E3gFZNgmW7

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 7, 2025