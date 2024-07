Sogliano (ds Verona): «Bravi, ma anche fortunati. Ecco come abbiamo scoperto Noslin». Le parole del dirigente gialloblù

Intervenuto ai microfoni de L’Arena, il direttore sportivo del Verona Sean Sogliano ha parlato dell’acquisto di Noslin, ora in forza alla Lazio. Queste le sue parole:

PAROLE – «Mercato in Olanda? In quei campionati, a parte le prime squadre olandesi, nelle altre ci sono calciatori interessanti con ingaggi alla nostra portata. Abbiamo avuto bravura e fortuna con Noslin, oggi ci riproviamo con Livramento. A me piacerebbe avere un calciatore esperto e uno giovane. A volte il mercato e le condizioni economiche te lo concedono, altre no. Qui tutti hanno una chance. Noi dobbiamo lottare per ottenere il massimo e salvarci. Il colpo? Non esiste, perché penso più magari a qualche delusione. Chiaro che oggi dire Ngonge o Noslin è facile. Ma dietro al calciatore che fa bene c’è un grande lavoro di gruppo».