SOCIAL Luis Alberto celebra la stagione: «Onoriamo questa maglia in Champions»

Luis Alberto ha celebrato sul proprio profilo Instagram la stagione appena conclusa, ricordando tutte le tappe più importanti del cammino biancoceleste.

Una stagione da incorniciare, probabilmente la migliore, quella di Luis Alberto Romero Alconchel. Con 15 assist lo spagnolo è risultato il miglior assistman del campionato di Serie A, a cui si aggiungono 6 gol in campionato e quello in finale di Supercoppa contro la Juventus. Sul proprio profilo Instagram, “El Diez” biancoceleste ha pubblicato un video celebrativo in cui ha ripercorso tutte le tappe fondamentali del cammino stagionale della Lazio, partendo dalla Supercoppa di Ryad fino al titolo sfiorato e la conquista della Champions League. Infine, parole al miele anche per Ciro Immobile, vincitore della Scarpa d’oro.