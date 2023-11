Slot: «In Champions non possiamo lasciare certe occasioni. Su Zaccagni dico questo». Le parole del tecnico del Feyenoord post partita

Arne Slot, tecnico del Feyenoord, è intervenuto in conferenza stampa a termine della gara contro la Lazio. Le sue parole.

PAROLE– «La pressione alta andava bene. Sinceramente non ho mai sentito dei tifosi di casa fischiare così forte».

NEMMENO UN PUNTO CONTRO LA LAZIO– «Perché non abbiamo segnato. Hanno fatto un tiro in porta e un gol. Era una partita perfetta ma fuori casa. Tanto possesso palla ma è stata la solita lezione qui a Roma. Loro sono contenti ed è normalissimo».

LEZIONE DA IMPARARE- «A questo livello in Champions non si possono lasciare certe occasioni all’avversario altrimenti succede quello che è successo ma abbiamo ancora una possibilità di passare. Zaccagni è molto molto bravo e l’abbiamo visto già nella prima azione con una differenza di passo allucinante».

DERBY– «Non è mai successo che la Lazio giocasse una partita in questo modo. Solitamente gestiscono meglio la palla ma oggi hanno optato per un’altra strategia. Per me sia Lazio che Roma sono grandi team. Spero vinca il migliore».