L’inviato per Sky Sport Matteo Petrucci ha parlato della possibilità che Immobile scenda in campo per Bologna-Lazio

Non arrivano buone notizie sul fronte Ciro Immobile, uscito anzitempo ieri sera nel primo tempo di Lazio-Lokomotiv Mosca. Per l’attaccante si escludono lesioni, ma la sua presenza a Bologna rimane incerta.

Queste le impressioni di Matteo Petrucci, inviato Sky Sport: «L’infortunio non è grave ma difficilmente gli permetterà di essere in campo contro la squadra di Mihajlovic, e bisognerà valutare anche in ottica Nazionale. Al momento quindi è più no che sì, si va in questa direzione. Sembra servirà qualche giorno per recuperare». Si candida quindi Muriqi per un posto al centro dell’attacco.