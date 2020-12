Sky, Condò: «Dopo 5 turni Lazio la migliore delle italiane in Champions League»

Paolo Condò negli studi di Sky Sport dopo BVB-Lazio

Il giornalista di SkySport Paolo Condò ha parlato della Lazio negli studi Sky, applaudendo il cammino della squadra in Champions League.

«Va detto con grande calma e senza portare sfortuna, perchè la Lazio è sì imbattuta in Champions ma non deve perdere l’ultima partita con il Bruges e fare harakiri. Però voglio dire che la Lazio per adesso – in virtù della forza degli avversari, delle condizioni in cui ha affrontato le partite europee e per il gioco espresso, la personalità e l’interpretazione delle partite – è sicuramente la migliore delle quattro italiane che stanno giocando la Champions League».