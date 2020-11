Sky, Capello e Costacurta in coro: «Assenze? Lazio sopperisce con lo spirito»

Fabio Capello e Billy Costacurta negli studi di SkySport hanno parlato della gara di oggi della Lazio.

Fabio Capello ha guardato con fiducia alla gara della Lazio in Russia, parlando ai microfoni di SkySport.

«La Lazio continua ad essere in emergenza, perde giocatori fondamentali, mi sembra abbia spirito di squadra e lo ha dimostrato anche a Torino. Speriamo che possa ripetersi questa sera».

Gli fa eco Billy Costacurta.

«Sono partite stimolanti per Inzaghi e i ragazzi, alcuni non avevano grande nomea, in realtà Bruges ha dimostrato che anche con le seconde linee si può essere una buona squadra. Secondo me anche Torino va in quella direzione, alcuni calciatori hanno fatto vedere che possono starci in questa squadra».