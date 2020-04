Uefa, Sky anticipa il calendario di Champions ed Europa League

L’emittente televisiva svela quali potrebbero essere i possibili scenari di Champions ed Europa League alla ripresa

Prima i tornei nazionali e poi le coppe europee: questa è la linea scelta dalla UEFA per la ripresa del calcio dopo lo stop dovuto dal Coronavirus.

Ancora però non si sanno le date e le modalità di svolgimento delle partite rimanenti tra Champions ed Europa League. Sky Sport ha provato ad ipotizzare le date: i recuperi degli ottavi della coppa dalle grandi orecchie si disputeranno tra il 7 e l’8 agosto, poi spazio ai quarti verso Ferragosto. Le semifinali il 18 ed il 22 agosto, per poi finire il 29 a Istanbul. La competizione che siamo abituati a seguire il giovedì dovrebbe recuperare i propri turni entro il 6 agosto. Il 13 finiranno i quarti di finale e si dovrebbero scoprire le migliori 4 del torneo, che si potrebbero sfidare tra il 17 ed il 20 agosto. L’atto finale è previsto per il 27 a Danzica.