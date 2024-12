Siviglia: «Tra Lazio e Lecce c’è un gap tecnico importante, ma le partite vanno giocate. Il mio augurio è questo»

Sebastiano Siviglia, ex calciatore della Lazio, ha parlato così della sconfitta contro l’Inter e del prossimo match contro il Lecce

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Sebastiano Siviglia ha parlato così della Lazio e del prossimo match contro il Lecce:

PAROLE – «La Lazio sta facendo un percorso al di sopra di quelle che inizialmente erano le attese. Nuovo tecnico e tanti nuovi giocatori si sono incastrati alla perfezione, una sconfitta contro una squadra importante non deve ridimensionare nulla. Credo sia eccessivo pensare possano esserci contraccolpi in termini di autostima, non dico che una sconfitta così contro l’Inter ci possa stare, ma si può dire che effettivamente un inciampo può capitare. Ora bisogna ripulire un po’ la mente, tenendosi stretto tutte le cose belle di questa nuova storia. Vanno preservate, poi questi scivoloni fanno parte di un percorso.

Reagire fa parte del percorso. Non bisogna fare dei drammi, ne in termini di squadra ne per tutto ciò che ruota intorno. Vanno analizzati gli errori e ricominciare con la giusta leggerezza, con il conforto del proprio popolo e con le idee dell’allenatore. C’era di fronte una signora squadra che ha saputo reggere l’urto nella parte iniziale. Il Lecce con Giampaolo ha messo apposto le cose. Fanno fatica nella fase realizzativa, c’è un gap tecnico importante ma poi le gare vanno giocate. Il Lecce sa che deve fare una gara tosta, anche un punto per loro è vita. Cercherà di approfittare di ogni singola situazione, mi auguro che sia una bella partita».