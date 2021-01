Siviglia: «Inzaghi sta facendo grandi cose. La Lazio ha recuperato energie»

Sebastiano Siviglia ha parlato del momento della Lazio e del lavoro svolto da Inzaghi in questi anni. Le parole

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha parlato l’ex difensore Sebastiano Siviglia. Le sue parole sulla Lazio.

«Inzaghi sta facendo molto bene. Ha portato avanti ottimi risultati cogliendo un’opportunità. Qualche anno fa sembrava orientato ad andare alla Salernitana, è cambiato tutto in una notte. E da quattro anni sta facendo grandi cose con la Lazio. I biancocelesti hanno sofferto per un periodo le fatiche in Champions. Ci sono state partite non giocate al massimo, però quando ha recuperato le energie ha ritrovato la vittoria».