La sindaca di Roma Virginia Raggi ci ha tenuto quest’oggi a fare un in bocca al lupo all’Italia di Roberto mancini. Le sue parole

Ecco le parole del sindaco di Roma Virginia Raggi, che è intervenuta sul palco del villaggio azzurro costruito a Piazza del Popolo:

«Roma è la città della ripartenza tra gli internazionali di tennis e questi Europei. La cosa più bella è la possibilità di aprire ai tifosi. Ma ricordiamo, la pandemia non è ancora finita e dobbiamo proseguire rispettando le regole. Ma sono sicuro che i romani non mi deluderanno. Ci saranno tanti eventi nel villaggio azzurro: sarà uno spettacolo nello spettacolo e questo è lo spirito per ripartire assieme. Dimostreremo che ci siamo, ora facciamo un in bocca al lupo per la nostra nazionale che comincerà stasera la sua avventura».