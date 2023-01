Sindaco Napoli, il primo cittadino partenopeo commenta sui social con parole molto dure lo scontro avvenuto sulla A1

A far scalpore in queste ultime ore è lo scontro avvenuto in autogrill tra i tifosi della Roma e del Napoli, che ha creato il caos in autostrada. A commentare la vicenda è il primo cittadino di Napoli Manfredi, scagliandosi con parole molto dure sui social