La sindaca Raggi accoglie Sarri a Formello: «Buon lavoro Mister!» FOTO

La prima cittadina di Roma Virginia Raggi ha accolto a Formello il nuovo allenatore della Lazio Maurizio Sarri: il post della sindaca

La Lazio accoglie Maurizio Sarri e, in questa giornata importantissima per il club, anche la città di Roma accoglie il nuovo tecnico biancoceleste. Infatti, oggi la sindaca Virginia Raggi era a Formello per incontrare l’allenatore toscano e ha documentato tutto sui social

«Oggi a Formello con Maurizio Sarri che inizia la sua avventura nella S.S. Lazio: il calcio della Capitale torna protagonista. Buon lavoro Mister!» ha scritto la prima cittadina della Capitale sul proprio profilo Twitter, dove ha mostrato una foto insieme al Comandante.