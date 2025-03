Simonetti, le parole della calciatrice dopo la salvezza

Condividi via email

Simonetti, la calciatrice biancoceleste rilascia alcune dichiarazioni dopo la salvezza conquistata alla luce del successo con il Sassuolo

Ai microfoni dei cronisti presenti alla luce della vittoria della Lazio Women contro il Sassuolo, ha parlato Simonetti. La calciatrice biancoceleste rilascia a riguardo queste sue considerazioni

PAROLE – Credo sia stato un bel traguardo perché mi ricordo quando ero bambina che facevo l’album dei calciatori, oggi averne uno nostro è motivo d’orgoglio perché ti fa capire che abbiamo fatto veramente tanti passi in avanti. È uno stimolo per tante bambine, avere ognuna la propria figurina è bellissimo

C’è qualcosa che manca al calcio femminile? Questa è la strada giusta, bisogna avvicinare più persone possibili così da avere più spettatori e tifosi. Poi le cose verranno da sé

OBIETTIVO SALVEZZA – Il nostro obiettivo era la salvezza, siamo contente di averlo raggiunto. A oggi c’è un po’ di rammarico perché abbiamo perso tanti punti per strada che potevano farci ambire a qualcosa di più che meritavamo. Tutto insegna, cercheremo di fare il meglio in queste partite rimaste. Obiettivo prossimo anno? Sicuramente restare tra le prime cinque. A mio avviso abbiamo un gruppo molto unito, in partita si vede. Il mister ci dà una grande mano perché ci permette di esprimere il meglio a tutte