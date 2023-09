Simeone in conferenza: «Gol Provedel? Durante l’azione Correa è stato fermato in modo falloso»

Simeone, l’allenatore argentino rilascia in conferenza stampa le sue dichiarazioni commentando a caldo la partita

Al termine della partita pareggiata contro la Lazio, Simeone ha rilasciato alcune dichiarazioni commentando a caldo gli episodi della gara rilasciando queste dichiarazioni

PAROLE – Credo che nell’azione che poi ha portato al contropiede Correa sia stato fermato in modo falloso. Nel primo tempo la Lazio ha giocato meglio la palla, nella ripresa stavamo meglio in campo ma non abbiamo avuto l’incisività di chiudere la gara e la Lazio ha avuto questo finale che è stata un’apoteosi. La determinazione aiuta sempre a chiudere una partita, ho visto una squadra che ha giocato bene, è stata una buona gara poi poi il gol di testa del portiere e si può fare poco

TIFOSI – L’abbraccio dei tifosi? L’importante è il ricordo che si lascia, non solo come sportivo ma soprattutto come persona, sento molto affetto da parte dei tifosi biancocelesti ed è lo stesso sentimento che provo io. Ho passato tanto tempo qui a Roma e non lo scorderò mai

PROVEDEL – Provedel? Il portiere entra come un centravanti in area e segna un gol importante perché è l’ultima azione, quando sei dall’altra parte è bellissimo

ALLENATORE LAZIO – Mi piacerebbe provare la sensazione di allenare la Lazio che ha un grandissimo allenatore come Sarri, noi stiamo facendo un lavoro lungo e bello con l’Atletico Madrid