Silenzio stampa Lazio, tutti i retroscena dietro la decisione della società

Silenzio stampa Lazio, emergono dettagli precisi sulla decisione del club di non parlare dopo la sconfitta contro la Juve

Come riportato dal Corriere dello Sport, emergono nuovi dettagli sulla decisione della Lazio di entrare in silenzio stampa al termine della sfida persa ieri contro la Juve.

Al termine della gara società e staff tecnico si sono chiusi in una stanza per rivedere tutti gli episodi compreso ovviamente quello di Mckennie sul primo gol di Vlahovic: Sarri contesta anche un fallo di Bremer su Immobile ad inizio azione. Al club biancoceleste non è piaciuta la difformità di giudizio di Maresca durante la gara ma anche l’inizio di campionato complessivo degli arbitri nei confronti della Lazio che veniva già da decisioni particolari tra Napoli e gara casalinga col Genoa. Fabiani ha ordinato il silenzio stampa per evitare che dichiarazioni accese potessero creare ulteriori problemi ma la Lazio è convinta di aver ricevuto diversi torti in questo avvio.