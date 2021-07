Shaqiri e gli altri: tutte le alternative sugli esterni offensivi

Shaqiri e non solo: sono tanti i nomi sul taccuino della Lazio per quel che riguarda gli esterni offensivi

La Lazio è alla caccia di esterni offensivi da consegnare a Maurizio Sarri per il suo 4-3-3. L’unico innesto arrivato in quella zona del campo al momento è rappresentato da Felipe Anderson. I nomi sul taccuino però sono davvero tanti.

Le piste principali sembrerebbero essere quelle che porterebbero a Brandt, Brekalo e Kostic, ma tutte e tre presenterebbero non poche difficoltà. E allora ecco che potrebbero prendere corpo le alternative. Occhio a Shaqiri, che ha già parlato dell’ipotesi biancoceleste. Lo svizzero, lascerà il Liverpool e un ritorno in Serie A lo stimola e non poco. Proposto anche Januzaj, mentre come occasione last minute potrebbe essere tenuto in occasione l’ipotesi Callejon, pallino del mister capitolino.