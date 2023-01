Settore giovanile, nuovo rinforzo in arrivo per la Lazio: i dettagli

Importante arrivo per il settore giovanile della Lazio: si tratta di Leonardo Campagna, difensore classe 2006, in forza al Formia

La Lazio ha chiuso un importante colpo per il proprio settore giovanile. I biancocelesti hanno infatti selezionato Leonardo Campagna, difensore classe 2006, in forza al Formia in Eccellenza, come riportato da Gianluca Di Marzio.

Queste le parole del DS del Formia: «Ci rende orgogliosi il fatto che un club di Serie A dia uno sguardo ai nostri ragazzi. Leo ha grande potenziale ed è un ragazzo con la testa sulle spalle. In estate abbiamo deciso di puntare su di lui e, partita dopo partita, sta dimostrando che avevamo ragione».