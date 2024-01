Settore giovanile Lazio, vince l’U14 di Rocchi

Settore giovanile Lazio, il punto sui match del sabato per le giovani aquile impegnate nella giornata di oggi

Giornata di partite anche per le squadre del settore giovanile della Lazio, impegnate nei loro singoli campionati, tra cui l’U14 di Tommaso Rocchi

Ecco un report postato dalla società sul sito:

Nella giornata odierna, come di consueto, gli unici protagonisti sono i ragazzi di Tommaso Rocchi. Le aquile classe 2010 si aggiudicano in extremis la sfida casalinga contro l`Honey Soccer City 2-1. La partita del `Green Club` si mette in salita per la Lazio, sono gli avversari a sbloccare il risultato al 19` grazie alla rete di Sannibale. I biancocelesti cercano il pari prima di far rientro negli spogliatoi, ma senza riuscita. La prima frazione di gioco si conclude con l`Honey Soccer City avanti di un gol. Nella ripresa i ragazzi di mister Rocchi scendono in campo più determinati. Dopo 6 giri di lancette sul cronometro, la Lazio agguanta il pari grazie alla rete di Berini che porta l`incontro sull`1 a 1. I biancocelesti continuano a spingere il piede sull`acceleratore, ma il risultato non si sblocca. Al 23′ i biancocelesti sono costretti a giocare con un uomo in meno, Perandini viene spedito sotto la doccia anzitempo. Quando la sfida sembra ormai conclusa, al terzo dei 5 minuti di recupero arriva il guizzo vincente del difensore Monti che regala la vittoria alla Lazio. Le aquile classe 2010, alla seconda giornata del girone di ritorno, continuano a difendere l`imbattibilità ed il secondo posto della classifica nel campionato Under 14 Regionali Eccellenza.