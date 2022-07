Settore Giovanile Lazio: ufficiali gli arrivi di Reita e Tempre. Il comunicato

Settore Giovanile Lazio: ufficiali gli arrivi dei giovani Francesco Reita e Domenico Tempre

Due colpi per il Settore Giovanile della Lazio. Come riporta il sito del club capitolino, sono ufficiali gli arrivi di Francesco Reita e Domenico Tempre, entrambi classe 2008.

COMUNICATO – «Due Campioni d’Italia approdano in biancoceleste. Benvenuto a Francesco Reita, classe 2008, mezzala mancina e campione d’Italia Under 14 con il Casarea. Per lui un’ottima annata condita da 22 partite e 22 gol fatti in campionato. Dalla stessa società arriva anche Domenico Tempre classe 2008, trequartista campione d’Italia Under 14. Ottimo rendimento in campionato con 25 gol all’attivo in 18 partite».