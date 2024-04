Settore giovanile Lazio, tutti i risultati del sabato, per quanto riguarda le squadre del settore giovanile biancoceleste

Sabato di partite anche per alcune squadre del settore giovanile della Lazio, con la società che ha pubblicato il report di tutti gli impegni:

Un sabato positivo per l`Under 16, alla penultima giornata della Regular Season la Lazio di Gianluca Procopio mette in cassaforte la vittoria e conquista matematicamente l`accesso agli ottavi di finale.

La sfida del centro sportivo `La Borghesiana` si tinge di biancoceleste: Lazio-Salernitsna termina 2-1.

I padroni di casa sono più propositivi fin dai primi minuti. Al 13` i capitolini sfiorano il vantaggio, ma è il palo a negare la gioia del gol a Reita. Due minuti più tardi è la conclusione di Di Claudio a terminare di un soffio sopra la traversa. Al 22` la Salernitana si rende pericolosa direttamente da calcio di punizione, il tiro di Mazzoleni finisce fuori di poco. Il gol è nell`aria ed arriva al 33` sono proprio i biancocelesti a sbloccare il risultato: Zangari ruba palla sulla trequarti, serve Reita che regala un assist al bacio a due passi dalla porta a De Angelis che la spedisce in fondo al sacco per l`1a0. La prima frazione di gioco termina con la Lazio avanti di un gol. Nella ripresa la Salernitana scende in campo più determinata e riesce a trovare la rete del pari al 17` con Barba per l`1-1. Le aquile non ci stanno e due minuti più tardi tornano in vantaggio grazie alla rete del solito Reita che porta la sfida sul 2-1. I biancoceleste sfiorano la rete del tris prima con Cerroni e poi con Polinari, ma al triplice fischio la sfida tra Lazio e Salernitana termina 2-1.

Le aquile classe 2008 di Gianluca Procopio mettono in cassaforte la vittoria e staccano il pass per gli ottavi di finale. La Lazio difende il terzo posto della classifica, ma mancano ancora 80 minuti alla conclusione della Regular Season e l`ultima giornata sarà fondamentale per definire il piazzamento finale.