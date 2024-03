Settore giovanile Lazio, i risultati del weekend: sorride dell’Under 14. Tutti i dettagli

Attraverso i propri canali ufficiali la Lazio comunica i risultati del weekend del Settore giovanile.

I RISULTATI DEL WEEKEND– «Si conclude il fine settimana che si è diviso tra sabato 15 e domenica 16 marzo, le giovani aquile conquistano due vittorie ed un pareggio, mentre sono tre le sconfitte.

L’Under 18 di mister Punzi pareggia 2-2 la sfida casalinga con il Torino. Le aquile classe 2006 rimangono aggrappate alla zona playoff in una classifica alquanto ravvicinata.

I ragazzi di Marco Alboni escono sconfitti dalla trasferta di Salerno. La rete di Santagostino serve a poco ai biancocelesti, la sfida si conclude 2-1. L’Under 17 biancoceleste rimane al quarto posto della classifica, non riuscendo ad allungare il passo sulle inseguitrici.

Si ferma la striscia positiva dell’Under 16. Dopo sette risultati utili consecutivi, la squadra di mister Procopio perde lo scontro diretto con la Roma 3-1. La rete di Polinari non è sufficiente. La Lazio rimane in terza posizione, i giallorossi difendono il secondo posto e si portano a +5.

Sconfitta amara per l’Under 15 di Giorgio Galluzzo. Le aquile classe 2009 perdono malamente il derby capitolino. Sono i padroni di casa della Roma ad imporsi con un netto 4-0. I biancocelesti rimangono al quinto posto della classifica.

Le uniche gioie del weekend arrivano dall’Under 14, doppia vittoria per la squadra di Tommaso Rocchi. La Lazio vince la sfida casalinga contro il Club Olimpico Romano 3-1 con le reti di Petronzi, Ionta e Schettini Ambrosio. La Lazio rimane prima ed imbattuta dopo 23 giornate nel campionato Under 14 Regionali Eccellenza. Un’altra vittoria arriva anche nel campionato nazionale Under 14 Pro. I biancocelesti superano in goleada i pari età del Monterosi per 7-2. Entrano nel tabellino dei marcatori con un gol a testa Gabriele Ricci e Massarut, è doppietta per Salvati, mentre è tripletta per Schettini Ambrosio. La Lazio vola al secondo posto della classifica.

Tutti i risultati:

Under 18 Nazionali – 24^ Giornata

LAZIO-TORINO 2-2

Marcatori: 10’pt Barone (L), 16’st rig., 26’st Acar (T), 40’st Milano (L)

LAZIO: Gagliano, Ferrari, Ercoli (20’st Milano), Barone, Bordoni, Silvestri, Farcomeni (37’st Gningue), Marinaj, Urbano (14’st Proromo), Serra, Paolocci (37’st Cogo).

A disp.: Cipriani (GK), Iorio, Battisti, Plutnik, Gelli.

All.: Punzi.

TORINO: Cabella, Zaia, Camatta (1’st Finizio), Mahari, Bonadiman, Desole, Di Paolo (41’st Magui), Galanti (1’st Armocida), Raballo, Acar (44’st Gasti), Soulier (33’st Rossi).

A disp.: Sorensen (GK), Vagnati, Cacciamani, Liema.

All.: Larocca.

Under 17 Nazionali -22^ Giornata

SALERNITANA-LAZIO 2-1

Marcatori: 36’pt Cosentino (S), 4’st Santagostino (L), 26’st Lombardi (S)

SALERNITANA: Palazzo, Spalletta, Farina, Di Vico, Verza, Bencivenga, Skziela, Ambrosio (15’st Gonnella), Cosentino, Migliore (6’st Chietti), Cafaro (6’st Lombardi).

A disp.: Verdoliva (GK), Negro, Iliev, Gasparro, Bisogno, Santarella.

All.: Fusco.

LAZIO: Turrini, Mocci, Trifelli, Battisti, Francioli (38’st Fitto), Nebuloso, Curzi (1’st Polito), Santagostino, Miconi, Chiucchiuini, Lauri.

A disp.: Maioli (GK), Pernaselci, Scuto, Muzi, Di Bartolomeo, Cangemi, Mazzara.

All.: Alboni.

Under 16 Nazionali -22^ Giornata

ROMA-LAZIO 3-1

Marcatori: 1’st Texeira (R), 12’st Modugno (R), 17’st Polinari (L), 22’st Carlaccini (R),

ROMA: Marcaccini, Tosti, Carlaccini, Mariani, Piermattei, Basile, Maccaroni, Pallasini (41’st Patitucci), Vella, Texeira (41’st Balestra), Modugno (37’st Virgilio).

A disp.: Sbaccanti (GK), Caviglia, Darboe, Ienco, Malafronte, Luzi.

All.: Ciaralli.

LAZIO: Giacomone, Macerata, Calvani (37’st Romanelli), De Fraia, Di Marzio, Ciucci, Noto (15’st De Angelis), Di Claudio (25` Costantini), Polinari (37’st Panariello), Reita (25’st De Cortes), Zangari (25’st Callarà).

A disp.: Croce (GK), Papandrea, Di Liberto.

All.: Procopio.

Under 15 Nazionali – 22^ Giornata

ROMA-LAZIO 4-0

Marcatori: 24’pt Bonifazi (R), 28’pt Russo (R), 5’st Dal Bon (R), 36’st Gianmattei (R)

ROMA: Bouaskar, Bonifazi, Saviano (37’st Liturri), Paul, Di Mascio (37’st Milocco), Cioffi, Tombion (37’st Strata), Gianmattei (37’st Susin), Dal Bon (29’st Galieti), Guaglianone (29’st Proietti), Russo (21’st Zekaj).

A disp.: Carenza (GK), Patteri.

All.: Scala.

LAZIO: Patarini, Iovane, Ferrante (24’st Agrifoglio), Miloiu, D’Agostino (12’st Bellissima), Berni Canani, Morucci (1’st Materazzi), Morelli (6’st Cappuccini), Clarizia (24’st La Grutta), Martellucci, Terracina (1’st Dimaggio)

A disp.: D’Isanto (GK), Palancica, Florio.

All.: Galluzzo

Under 14 Pro -17^ Giornata

LAZIO-MONTEROSI 7-2

Marcatori: 3’pt Ricci Gab. (L), 9’pt Pignatone (M), 15’pt Gjeci (M), 20’pt, 29’pt, 7’st Schettini Ambrosio (L), 34’pt, 3’st Salvati (L), 35’pt Massarut (L)

LAZIO: Cau, Tocci (18’st Spadoni), Reuben (18’st Tosi), Germani (7’st Ionta), Monti, Ricci Gian,, Massarut, Ricci Gab. (18’st Petronzi), Schettini Ambrosio (7’st Rizzo), De Vincenzo (7’st Marinelli), Salvati (7’st Pacolini)

A disp.: Capasso (GK), Pelle.

All.: Rocchi.

MONTEROSI: Aquilani (7’st Perla GK), Sarnataro, Lungu (28’st Balascio), Paciotti (28’st Liverati), Oliveri (7’st Aversa), Senuca, Pistolesi (1’st Amadei), Zurlo (1’st Pennacchio), Feresin (28’st De Lema), Gjeci, Pignatone.

A disp.: Sciaudone.

All.: Battisti.

Under 14 Regionali Eccellenza – 23^ Giornata

LAZIO-CLUB OLIMPICO ROMANO 3-1

Marcatori: 2’ aut. Perandini (L), 27’pt Petronzi (L), 35’pt Ionta (L), 16’st Schettini Ambrosio (L)

LAZIO: Capasso, Perandini (20’st Spadoni), Bartoletti, Massarut (12’st Ricci Gian.), D’Innocenti, Reuben (12’st Rizzo), Marinelli (12’st Pelle), Berini, Ionta (20’st Tosi), Bocchino (20’st Pacolini), Petronzi (12’st Schettini Ambrosio).

A disp.: Cau (GK).

All.: Rocchi.

CLUB OLIMPICO ROMANO: Treversi, Mercuri, Marinello, Africano (12’st Benedetti), Moretti (1’st Severini), Severi (28’st Giannicchedda), Ippolito, Laj, Giuseppone, Scolastri (19’st Valenza), De Paola.

A disp.: Maccaferri (GK), Ciucci.

All.: Melis.».