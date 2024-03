Settore giovanile Lazio, il programma del weekend: è derby per Under 15 e 16. Tutti i dettagli

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica tutti gli impegni del Settore giovanile biancoceleste. Di seguito il programma.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND– «Si appresta ad iniziare un weekend ricco di impegni per le giovani aquile biancocelesti. Tra sabato 16 e domenica 17 Marzo sono 6 le sfide in programma.

Sabato, come di consueto, i primi a scendere in campo sono le aquile classe 2010 di Tommaso Rocchi. La Lazio attende al ‘Green Club’ i pari età del Club Olimpico Romano. A quattro giornate dalla conclusione della Regular Season, i biancocelesti cercano di difendere l’imbattibilità ed il primato nel campionato Under 14 Regionali Eccellenza. I ragazzi di mister Rocchi tornano in campo anche domenica per la sfida casalinga del campionato nazionale Under 14 Pro. I biancocelesti ospitano il Monterosi. A due giornate dalla fine di questa fase, la Lazio deve recuperare anche la sfida con l’Ancona, le aquile classe 2010 non possono commettere passi falsi per staccare il pass per la Fase Interregionale.

Tornano protagoniste le aquile classe 2007 di Marco Alboni. L’Under 17 biancoceleste è impegnata nell’anticipo del sabato contro la Salernitana. La Lazio vuole dare seguito alla vittoria arrivata contro la Ternana. Una sfida ostica per i biancocelesti, ma i capitolini devono cercare di mettere in cassaforte i tre punti per difendere il quarto posto.

Nella giornata di domenica scendono in campo Under 15, 16 e 18.

Doppio derby tra Roma e Lazio nelle categorie più giovani. Domenica mattina alle ore 10:30 aprono le stracittadine i ragazzi dell’Under 15. I giallorossi attendono in quel di Trigoria le aquile di Giorgio Galluzzo. I lupacchiotti vogliono difendere il secondo posto della classifica, mentre la Lazio cerca la riconferma dopo la vittoria dell’andata. Alle ore 13 è la volta dell’Under 16 di Gianluca Procopio. Scontro d’alta quota tra Roma e Lazio, i giallorossi secondi in classifica cercano di allungare il passo sui biancocelesti dietro di sole 2 lunghezze. La Lazio spera nel sorpasso per prendersi il secondo posto che significherebbe accesso diretto alla Post Season.

Chiudono il weekend i ragazzi dell’Under 18 di Francesco Punzi. La Lazio attende al Centro Sportivo ‘La Borghesiana’ i pari età del Torino. Le aquile classe 2006 vogliono scrollarsi di dosso la sconfitta di Parma per riprendere il volo e difendere la zona playoff.

Tutto è pronto per affrontare un fine settimana ricco di impegni per le giovani aquile della Prima Squadra della Capitale.

Il programma del weekend:

Under 18 Nazionali – 24^ Giornata

LAZIO-TORINO

Domenica 17 Marzo, ore 14 Centro Sportivo ‘La Borghesiana’ – Roma

Under 17 Nazionali -22^ Giornata

SALERNITANA-LAZIO

Sabato 16 Marzo ore 15 campo ‘Vincenzo Volpe’ – Salerno

Under 16 Nazionali -22^ Giornata

ROMA-LAZIO

Domenica 17 Marzo, ore 13 Campo ‘Agostino Di Bartolomei’ – Trigoria

Under 15 Nazionali – 22^ Giornata

ROMA-LAZIO

Domenica 17 Marzo, ore 10:30 Campo ‘Agostino Di Bartolomei’ – Trigoria

Under 14 Pro -17^ Giornata

LAZIO-MONTEROSI

Domenica 17 Marzo, ore 15 ‘Green Club’ – Roma

Under 14 Regionali Eccellenza – 23^ Giornata

LAZIO-CLUB OLIMPICO ROMANO

Sabato 14 Marzo, ore 14:30 ‘Green Club’ – Roma».