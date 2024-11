Settore giovanile Lazio, il programma del weekend: l’Under 18 sfida l’Inter. I dettagli

Settore giovanile Lazio, tutti gli appuntamenti delle giovani aquile

Di seguito il comunicato della Lazio.

COMUNICATO- Si appresta ad iniziare un altro weekend ricco di sfide per le giovani aquile della Prima Squadra della Capitale. Tra sabato 9 e domenica 10 Novembre scendono in campo tutte e 6 le squadre agonistiche del Settore Giovanile.

Aprono il fine settimana i ragazzi dell’Under 17. La squadra di Gianluca Procopio attende al ‘Salaria Sport Village’ i pari età del Lecce. Le aquile classe 2008 tornano in campo dopo la sosta e vogliono riprendere il volo dopo la parentesi di Empoli.

Sabato pomeriggio, al Centro Sportivo ‘Green Club’ è la volta dei ragazzi di Valerio Gualdaroni. E’ scontro diretto nel campionato Under 14 Regionali Eccellenza: la Lazio, seconda in classifica, attende lo Spes Montesacro, quinto, ma dietro di sole tre lunghezze. Le aquile classe 2011 vanno a caccia della quinta vittoria consecutiva.

Domenica, alle ore 11 scende in campo l’Under 18 guidata da Francesco Punzi, la Lazio fa visita all’Inter. Un big match tra due squadre in lotta per i piani alti della classifica e, ad oggi, sono distanziate di un solo punto.

Al Centro Sportivo ‘La Borghesiana’ vanno in scena le sfide casalinghe di Under 15 e Under 16, doppio match contro la Fiorentina. Sono le aquile classe 2010 di Tommaso Rocchi le prime a scendere in campo. La Lazio Under 15 attende l’indiscussa capolista. La Fiorentina ha collezionato 6 vittorie in altrettante partite. I biancocelesti dovranno fare la partita perfetta per ottenere il risultato. A seguire, sono protagonisti i ragazzi di Simone Rughetti. L’Under 16 biancoceleste deve cercare di risalire la classifica, questa volta si trova davanti la terza forza del campionato.

Chiudono la domenica i ragazzi di Matteo Grassi. Dopo la sosta, riprende in campionato nazionale Under 14 Pro. La Lazio attende al ‘Green Club’ i pari età dell’Ascoli, sfida valida per la terza giornata.

Le giovani aquile sono pronte ad affrontare un altro weekend ricco di sfide.

Il programma nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 10^ Giornata

INTER-LAZIO

Domenica 10 Novembre, ore 11 Centro Sportivo ‘Konami Youth D.C’ – Milano

Under 17 Nazionali – 9^ Giornata

LAZIO-LECCE

Sabato 9 Novembre, ore 11 Centro Sportivo ‘Salaria Sport Village’ – Roma

Under 16 Nazionali – 8^ Giornata

LAZIO-FIORENTINA

Domenica 10 Novembre, ore 15:30 Centro Sportivo ‘La Borghesiana’ – Roma

Under 15 Nazionali – 8^ Giornata

LAZIO-FIORENTINA

Domenica 10 Novembre, ore 13:30 Centro Sportivo ‘La Borghesiana’- Roma

Under 14 Pro – 3^ Giornata

LAZIO-ASCOLI

Domenica 10 Novembre, ore 15 Centro Sportivo ‘Green Club’ – Roma

Under 14 Regionali Eccellenza – 8^ Giornata

LAZIO-SPES MONTESACRO

Sabato 9 Novembre, ore 14:30 Centro Sportivo ‘Green Club’ – Roma