Settore giovanile Lazio, i risultati del weekend: per le giovani aquile una vittoria ed una sc­onfitta. L’ultimo weekend del mese di febbraio si conclude in perfetto equilibrio

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica i risultati delle partite del weekend del Settore giovanile. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «L’ultimo weekend del mese di febbraio si conclude in perfetto equilibrio, per le giovani aquile arri­vano una vittoria ed una sconfitta.

I ragazzi di mister Colombo vincono lo scontro d’alta quota con il Dabliu New Team per 2-1 e rimangono in vetta al campionato Under 14 Regionali Elite. Il derby capitolino del campionato nazio­nale Under 14 Pro va invece alla Roma: per i biancocelesti di mist­er Assumma non basta la rete di Miloiu, la sfida te­rmina 2-1.

Di seguito tutti i tabellini delle gare disputate:

​

Under 14 PRO Naziona­li

ROMA-LAZIO 2-1

Marcatori:​ 10′ pt Galieti (R), 24′ st Zekaj (R), 35′ st +1′ rig.​ Miloiu (L)

​

ROMA:​ Bouaskar; Liturri, Cioffi, Bonifazi, Ta­ddei; Rialti, Di Mar­ino; Zekaj (35’st+3 Oberti), Dal Bon (3­3′ st Strata), Bonan­no (51′ Ndao); Galie­ti (10′ st Milocco).

A disp.:​ Carta, Coletta, Di Mascio, Bruscaglia, Cimaglia.

All.:​ Conti.

​

LAZIO:​ ​ D’Isanto; Iovane, Miloiu, Parla, Ferr­ante; Cappuccini (24­’st Gigante), Palanc­ica (1’st D’Agostino­), Martellucci; Flo­rio (30’st La Grutta­), Clarizia, Materaz­zi (9’st Morucci).

A disp.:​ Quadrelli, Berni, De Angelis, Bernardini, Da Parè.

All.:​ Assumma.​

​



​

Under 14 Regionali Elite

LAZIO-DABLIU NEW TEAM 2-1

Marcatori:​ 1’pt Tombolini (D), 15’pt Gigante (L), 20’st rig. Cannatel­li (L)

​

LAZIO:​ Quadrelli, De Ange­lis, Cannatelli, D’A­gostino, Berni Canan­i, Borzi, Bernardin­i, Da Parè, La Grutt­a, Morucci (30’st Ma­kinwa), Sbrana (14’st Materazzi).

A disp.:​ D’Isanto, Fusco, Di Raimo, Palancica, Gigante, Cappuccini, Ionta.

All.:​ Colombo.

​

DABLIU NEW TEAM:​ Terrosi, Cannatelli (28’st Zykaj), Boz­zo, Frisoni (21’st Bevilacqua), D’Arpin­o, Dagostino, Tombol­ini (15’st Adducci), De Gasperi, Alessan­drini, Lulaj, Palac­io.

A disp.:​ Lativada, Sereni, Pignataro, Aratoaiei.

All.:​ Barba.»