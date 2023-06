Settore giovanile, i risultati del weekend: Under 14 e Under 17 terminano i loro percorsi stagionali. Un weekend amaro per le squadre biancocelesti

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica i risultati del weekend del Settore giovanile. Il comunicato:

COMUNICATO– «Un weekend amaro per le squadre biancocelesti scese in campo tra sabato 10 e domenica 11 giugno. Le giovanili della S.S. Lazio terminano i loro percorsi nelle fase finali dei rispettivi campionati.

Le aquile classe 2009 di Vincenzo Colombo si devono accontentare del secondo posto nel titolo Under 14 Regionali Elite. Nell’ultimo atto, la Lazio perde la sfida contro la Roma per 2-0, gol arrivati tutti nella ripresa. I biancocelesti ci provano fino alla fine, ma non riescono a ribaltare il risultato e cedono il passo ai pari età giallorossi.

Per l’Under 17 biancoceleste non è sufficiente il pareggio contro il Milan. Le aquile di Christian Terlizzi dominano in lungo e in largo la sfida di ritorno dei quarti di finale. I biancocelesti passano in vantaggio per ben due volte con Serra, ma, entrambe le volte, i rossoneri di mister Lantignotto ristabiliscono gli equilibri con Martinazzi. Un pareggio amaro per la squadra di mister Terlizzi, a fronte della vittoria d’andata dei rossoneri (3-2), la Lazio non riesce a staccare il pass per la semifinale del titolo nazionale. Sfuma il sogno scudetto per i biancocelesti, ma le aquile classe 2006 si riconfermano per il secondo anno consecutivo, tra le otto squadre più forti d’Italia e per pochissimo, non riescono a salire un ulteriore gradino verso la vetta.

Di seguito tutti i tabellini:

Under 17 Nazionali – Quarti (ritorno)

MILAN-LAZIO 3-2

Marcatori: 6’pt, 30’pt Serra (L), 14’pt, 5’st Martinazzi (M)

LAZIO: Renzetti, Ferrari (33’st Cogo), Ercoli, Silvestri (33’st Cuzzarella), Barone, Bordoni, Sanà, Marinaj (13’st Bigotti), Serra, Gelli (40’st Stano), Paolocci (1’st Nebuloso)

A disp.: Ciardi (GK),Kunert, Ceccarelli, Gningue.

All.: Terlizzi

MILAN: Colzani, Magni, De Bonis, Vitali, Parmiggiani, Tezzele, Di Siena (24’st Scotti), Sala, Martinazzi (43’st Perina), Bonomi, Sia.

A disp.: Ruggimenti (GK), Guffanti, Frognoli, Grilli, Lontani, Rutigliano.

All.: Lantignotti

Under 14 Regionali Elite – Finale

LAZIO-ROMA 0-2

Marcatori: 2’st Strata, 35’st+3’ Dal Bon

LAZIO: D’Isanto, Iovane, Ferrante, D’Agostino (14’st Palancica), Miloiu, Parla, Florio (28’st Bernardini), Cappuccini (22’st Gigante), Clarizia, Martellucci, Morucci (10’st Materazzi)

A disp.: Quadrelli (GK), Makinwa, Cannatelli, Berni Canani, Borzi.

All.: Colombo.

ROMA: Bouaskar, Liturri, Taddei, Bonifazi, Di Marino, Cioffi, Zekaj (34’st Ndao), Dal Bon, Galieti, Strata (19’st Proietti), Bonanno (14’st Milocco).

A disp.: Tattoni (GK), Oberti, Paul, Di Mascio, Pugliatti, Susin.

All.: Conti»