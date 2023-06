Settore giovanile, i risultati del weekend: l’Under 14 è in finale. I risultati delle giovani aquile nel fine settimana

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica i risultati del weekend del Settore giovanile. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «Nel primo weekend del mese di giugno le giovani aquile biancocelesti conquistano una vittoria, mentre sono due le sconfitte.

I ragazzi classe 2009 di Vincenzo Colombo si aggiudicano la semifinale contro il Frosinone e staccano il pass per l’ultimo atto del titolo Under 14 Regionali Elite. La sfida del Comunale di Cecchina (campo neutro) termina 2-0 in favore dei biancocelesti, le reti arrivano nella ripresa grazie al rigore concretizzato da Miloiu ed al gol di Martellucci. In finale sarà derby, Lazio contro Roma si contendono il titolo regionale Under 14.

Termina il cammino dell’Under 16 di Marco Alboni. Le aquile classe 2007 perdono la sfida di ritorno dei quarti di finale contro la Fiorentina 2-1. Il gol di Zangari arrivato in pieno recupero, non è sufficiente ai biancocelesti per staccare il pass per la semifinale. La Lazio esce a testa alta dal campo avendo affrontato la miglior squadra della Regular Season e rientrando comunque nelle otto squadre più forti dello Stivale.

Inizia in salita il percorso nelle fasi finali per l’Under 17 di Christian Terlizzi. La Lazio perde la sfida d’andata dei quarti di finale contro il Milan. Al ‘Vismara’ aprono e chiudono le marcature proprio i biancocelesti con Sanà e Cuzzarella, ma nel mentre, i rossoneri siglano tre gol per il risultato di 3 a 2. Le aquile classe 2007 rimangono ancora in gioco, ma nella sfida di ritorno non possono sbagliare, l’unico risultato concesso è la vittoria.

Di seguito tutti i tabellini:

Under 17 Nazionali – Quarti (andata)

MILAN-LAZIO 3-2

Marcatori: 42’pt Sanà (L), 2’st Bonomi (M), 18’st, 22’st Martinazzi (M), 45’st +3’ Cuzzarella (L)

MILAN: Colzani, Magni, De Bonis (27’st Grilli), Mancioppi (37’st Vitali), Parmiggiani, Tezzele, Di Siena (37’st Perina), Sala, Martinazzi, Bonomi, Sia.

A disp.: Ruggimenti (GK), Guffanti, Frognoli, Bagarotti, Corradino, Rutigliano.

All.: Lanti Gnotti

LAZIO: Renzetti, Ferrari, Ercoli, Silvestri, Paolocci (29’st Marinaj), Bordoni (29’st Cesari), Sanà, Ceccarelli (29’st Cuzzarella), Serra (41’st Cogo), Gelli (41’st Lekhiv), Bigotti (12’st Gningue).

A disp.: Ciardi (GK), Sow, Kunert.

All.: Terlizzi

Under 16 Nazionali – Quarti (ritorno)

FIORENTINA-LAZIO 2-1

Marcatori: 10’pt Bonanno (F), 40’st Atzeni, 40’st +4’ Zangari (L)

FIORENTINA: Dolfi, Evangelisti (17’st Sturli), Masoni (33’st Ceccarini), Batignani, Biagioni, Turnone, Ciacci, Pisani, Bonanno, Angiolini (10’st Kasala), Atzei.

A disp.: Malagotti (GK), Italiano, Arcadipane, Santarelli, Di Pierdomenico, Maiorana.

All.: Capparella.

LAZIO: Mazzù, Ciucci,Trifelli, Nebuloso, Francioli, Pernaselci, Mocci (1’st Iencenelli), De Martino (12’st Fazio), Polinari (22’st Zangari), Chiucchiuini, Miconi (22’st Polito).

A disp.: Masi (GK), Bencivenga,Di Bartolomeo, Petrone, Plutnik.

All.: Alboni.

Under 14 Regionali Elite – semifinale

LAZIO-FROSINONE 2-0

Marcatori: 2’pt rig. Miloiu (L), 32’st Martellucci (L)

LAZIO: Quadrelli, Iovane, Ferrante, D’Agostino (21’st Palancica), Miloiu, Parla, Florio, Bernardini (5’st Cappuccini), Diori (1’st Clarizia), Martellucci, Materazzi (12’st Morucci).

A disp.: D’Isanto (GK), La Grutta, Cannatelli, Berni Canani, Gigante.

All.: Colombo.

FROSINONE: Rosa G., Iacobelli, Pileri (23’st Caschera), Fioretti (11’st Sperduti), Riggi G., Rosa R., Carbone (28’st Eulisi), Esposito, Caramanica (11’st Giurdanella), Paniccia, Casagrande.

A disp.: Scordari (GK), Tomassetti, Pantalone, Ricci, Voidoc.

All.: Broccolato»