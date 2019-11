Settore Giovanile, ecco il programma del weekend

Il programma del settore giovanile

Siamo alla vigilia di un altro weekend importante per il Settore Giovanile della Lazio. Come di consueto, la prima formazione a disputare un turno di campionato sarà la selezione Under 14 di mister Simone Gonini che, domani alle ore 15:00, affronterà in trasferta l’Accademia Frosinone. Domenica, invece, sarà l’Under 17 di mister Paolo Ruggeri ad aprire la giornata: i biancocelesti ospiteranno la Sampdoria al Green Club a partire dalle ore 10:00. Successivamente, sempre presso il Centro Sportivo ‘Green Club’, scenderà in campo l’Under 15 biancoceleste. La formazione guidata da Tommaso Rocchi sarà chiamata a sfidare il Pisa a partire dalle ore 12:30. Sullo stesso terreno di gioco, alle 15:00, l’Under 16 di Marco Alboni affronterà la compagine pari età del Pisa. Gara casalinga anche per l’Under 13 di mister Barnia che, al Centro Sportivo ‘Maurizio Melli’, se la dovrà vedere con il Fonte Meravigliosa. Infine, dalle ore 15:00, la selezione Under 14 tornerà in campionato per disputare il derby con la Roma valevole per il campionato Pro.