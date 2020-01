Serie B, che giornata per Lombardi e Di Gennaro!

Di Gennaro e Lombardi, in prestito dalla Lazio alla Salernitana e alla Juve Stabia, sono stati protagonisti in questa giornata di Serie B

Una giornata di grandi emozioni per Lombardi e Di Gennaro. Rispettivamente alla Salernitana e alla Juve Stabia, in prestito dalla Lazio, i due stanno vivendo un momento estremamente particolare. Il centrocampista, spesso criticato e messo in discussione per il poco minutaggio accumulato, si è oggi riscattato con una rete allo scadere che ha regalato il pareggio contro il Pisa. Di Gennaro non andava a segno dai tempi della Lazio Primavera, ha dichiarato nel post partita: «Sicuramente è stato un gol importantissimo. Sto vivendo tante emozioni in questo momento perché è da tanto tempo che non riuscivo a trovare il gol, per me è stato un periodo difficile e spero che questo possa essere un nuovo inizio. Ho sempre cercato di allenarmi al meglio dando il mio contributo, a volte subentrano altri fattori ma l’importante è farsi trovare sempre pronti».

LOMBARDI – Esperienza diversa quella di Lombardi in granata: il giocatore è in forma e lo ha dimostrato anche oggi, segnando al Cosenza. Tre le reti in Serie B, quest’anno, per l’esterno ex Benevento.