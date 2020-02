Serie A, Panchina d’Oro: vince Gasperini, premio anche per Liverani e Mihajlovic

Panchina d’Oro, 28^ edizione: Gasperini, Mihajlovic e Liverani sono i tre allenatori premiati per la scorsa stagione

Gasperini, Mihajlovic e Liverani. Sono loro i premiati per la 28^ edizione della Panchina d’Oro per la stagione 2018/19: con 22 voti, l’allenatore dell’Atalanta si è aggiudicato il primo premio per aver conquistato il terzo posto e condotto la Dea in Champions League.

A Sinisa invece è stato riconosciuto il lavoro svolto con il Bologna, dopo aver ereditato la panchina da Pippo Inzaghi, a rappresentarlo c’era il da Bigon: «Sinisa è tornato in ospedale per le prove virali, voleva esserci, ci teneva molto. Il suo esempio nell’affrontare la sua battaglia ha dato forza a chi sta conducendo la sua stessa lotta. Con lui abbiamo toccato con mano quanto sia importante la figura di un allenatore in una squadra. Porto i ringraziamenti del mister a tutti. Il mio ringraziamento va allo staff di mister Mihajlovic: in queste difficoltà, loro hanno fatto un grandissimo lavoro».

Complimenti anche a Liverani per l’ottima stagione disputata in Serie B.