Juventus Inter, Malagò: «Giocare mercoledì? La soluzione migliore»

Proposto il recupero di Juventus-Inter mercoledì prossimo, le parole di Malagò sull’idea avanzata dal Napoli

Nel caos generato dall’Emergenza Coronavirus, è il Napoli a trovare una soluzione. Il club partenopeo ha in mattinata proposto di spostare le due semifinali di Coppa Italia a maggio, per far giocare Juventus-Inter mercoledì prossimo.

Un suggerimento che avrebbe già ricevuto il placet del Presidente del CONI, Malagò, che ha commentato l’idea ai microfoni di Pressing: «La soluzione migliore». A lui, si è aggiunto anche il Ministro dello Sport, Spadafora, che a Domenica In ha dichiarato: «Un’ipotesi che la Lega di Serie A potrebbe valutare è quella di rinviare la Coppa Italia di questa settimana e recuperare subito le partite saltate oggi. Spetta a loro capire come tutelare al meglio la regolarità del campionato».