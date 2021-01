I risultati del pomeriggio di Serie A

Dusan Vlahovic è l’uomo in più di questa Fiorentina. L’attaccante serbo, in gol contro la Lazio, trascina i viola nella fondamentale vittoria casalinga contro il Cagliari, segnando in spaccata su cross rasoterra di Callejon. Alle 15:00 vittorie anche per Napoli e Verona, rispettivamente contro Udinese e Crotone. Alle 12:30 invece, il 2-2 tra Roma e Inter.