Serie A, l’Atalanta batte il Cagliari e rimane in testa: proteste dei sardi per un rigore non concesso – VIDEO

Serie A: l’Atalanta rimane in vetta con la vittoria contro il Cagliari, decide un gol di Zaniolo. Proteste dei sardi per un rigore negato

L’Atalanta vince 1-0 contro il Cagliari e si conferma per questa giornata ancora in testa alla classifica di Serie A. Una vittoria di misura, la decima consecutiva per la squadra di Gasperini , a cui basta un gol di Zaniolo per avere la meglio sui sardi.

Il Cagliari però ha protestato per un potenziale calcio di rigore non concesso ai rossoblù, su un tocco di mano di Koussonou su un cross di Deiola.