Serie A, vertice per i diritti televisivi: MediaPro al voto

Incontro tra i vertici di MediaPro e i consiglieri della Lega – Lotito e Marotta – per discutere sui diritti televisi del prossimo triennio

Serie A si esprimerà sull’offerta del gruppo MediaPro: 1,3 miliardi di euro annui per i diritti tv del triennio 2021-2024. L’altro ieri, i vertici del gruppo spagnolo hanno incontrato i consiglieri di Lega – Un vertice per decidere il futuro dei diritti televisivi del calcio italiano. Lunedì prossimo la Legasi esprimerà sull’offerta del gruppo: 1,3 miliardi di euro annui per i diritti tv del triennio 2021-2024. L’altro ieri, i vertici del gruppo spagnolo hanno incontrato i consiglieri di Lega – Lotito e Marotta – per presentare il business plan e tutti i dettagli della proposta.

Come riferito da Il Corriere della Sera, a generare riserve è la questione legata alle garanzie bancarie che MediaPro potrebbe superare con il pagamento di anticipi.

L’appuntamento è quindi per il prossimo 21 ottobre, quando la decisione verrà messa al voto: non è da escludere che l’assemblea possa essere rimandata.