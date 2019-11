Serie A, chi usa di più la panchina? La Lazio è sul podio: i numeri

Sky Sport ha stilato la classifica dei club di Serie A che hanno utilizzato di più i sostituti: la posizione della Lazio

Tanti allenatori lo hanno dimostrato: spesso la soluzione per ottenere la vittoria è presente in panchina. Quali sono, però, le squadre che utilizzano maggiormente i sostituti? Sky Sport, utilizzando i dati del CIES, ha stilato una particolare classifica delle squadre di Serie A in base alla percentuale di minutaggio concessa ai giocatori, inizialmente in panchina. La Lazio è in terza posizione, poiché il 7,4% del minutaggio della squadra è riservato agli uomini non schierati dall’inizio. I biancocelesti seguono la Juventus al primo posto, e la Sampdoria. Fanalino di cosa la Fiorentina.