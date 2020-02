Serie A, ufficiale il rinvio delle cinque gare a porte chiuse previste per questa giornata: verranno recuperate tutte il 13 maggio

La notizia circolava insistentemente da ieri, ora è stato reso ufficiale dalla Lega Serie A: le cinque gare che, per questioni di sicurezza legate al Coronavirus, sarebbero dovute essere disputate a porte chiuse, sono state tutte rinviate. Le gare in questione sono: Juventus–Inter, Milan–Genoa, Parma–Spal, Sassuolo–Brescia, Udinese–Fiorentina. E’ stato comunicato anche di aver scelto come data del recupero delle suddette partite il 13 maggio, vista la poca disponibilità di altre date nei mesi prima.