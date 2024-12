Serie A, la classifica aggiornata dopo Udinese-Napoli 1-3

Serie A, al termine della partita vinta dagli azzurri al Friuli ecco come cambia la classifica in attesa della partita della Lazio di lunedì sera

Archiviata l’importante e netta vittoria con l’Ajax, la Lazio lunedì sera affronta il big match casalingo con l’Inter con l’obiettivo di portare a casa altri tre punti d’oro. Alle 18 dopo il trionfo in extremis per l’Atalanta con il Cagliari, il Napoli riesce a vincere con l’Udinese grazie ad un netto 3-1 contro l’Udinese in rimonta riscattando proprio la sconfitta con i biancocelesti di domenica scorsa. Questa è la classifica aggiornata:

Atalanta 37*

Napoli 35*

Inter 31**

Fiorentina 31**

Lazio 31

Juventus 27

Milan 22**

Bologna 22**

Udinese 20*

Empoli 19*

Torino 19*

Roma 16

Parma 15

Genoa 15

Cagliari 14*

Lecce 13

Como 12

Verona 12

Monza 10

Venezia 9