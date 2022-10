Serie A, i risultati del pomeriggio: vince solo la Fiorentina

Due i match in programma alle ore 15 valevoli per la 12°giornata di campionato, la Fiorentina batte lo Spezia, a Cremona terminain parità

Due i match in programma alle ore 15 per la 12°giornata di serie A. Vince solo la Fiorentina, che conferma l’ottima prestazione in Europa League battendo lo Spezia per 2-1. Ad aprire le marcature è Milenkovic al 14′ della prima frazione di gioco, la squadra di Gotti trova il pari con Nzola al 35′.

I viola trovano i tre punti, grazie alla rete siglata al 90′ da Cabral. A Cremona invece è finita 0-0 la sfida tra la Cremonese di Alvini e l’Udinese di Sottil, che torna a far punti dopo la sconfitta di domenica scorsa contro il Torino.