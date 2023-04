Serie A, stilata la classifica degli assistman: presente anche un biancoceleste

Serie A, è stata resa nota dalla Lega la classifica degli assistman del campionato ed è presente anche un biancoceleste

Il campionato entra sempre di più nella sua fase decisiva, con le squadre che cercano punti pesanti per gli obiettivi, e per centrarli non servono solo le reti ma anche coloro che sanno fare gli assist. La Lega ha reso nota la classifica dei migliori assistman della serie A in cui è presente anche Milinkovic-Savic