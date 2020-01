Questa sera la Roma ha affrontato all’Olimpico il Torino di Mazzarri

Questa sera la Roma di Fonseca ha sfidato il Torino di Mazzarri in un match che ha visto Sirigu, l’estremo difensore dei granata, esibirsi in numerose parate a dir poco complesse. Gli ospiti sono passati in vantaggio al 45’+2′ con un gran gol firmato dal Gallo Belotti.

Nella ripresa arriva anche il raddoppio firmato ancora da Belotti su calcio di rigore. La Lazio allunga quindi sui giallorossi.