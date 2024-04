Serie A, la Roma ci riprova: nuova richiesta per spostare il match contro l’Atalanta, in vista della sfida che può valere l’europa

Secondo quanto riporta vocegiallorossa, ci sarebbe stata una richiesta da parte della Roma in vista della sfida contro l’Atalanta della 36a giornata, che potrebbe valere la qualificazione in Champions.

I giallorossi avrebbero richiesto alla Lega di posticipare il match il lunedi 13, a pochi giorni dalla finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juve in programma all’Olimpico. Richiesta che verrà difficilmente accolta perché molti tifosi potrebbero già essersi organizzati per venire a Roma il 12 maggio per la partita. Nella lettera inviata dalla società si fa riferimento anche al fatto che non sia ancora recuperata Atalanta-Fiorentina, sfida mai disputatasi per il malore capitato a Joe Barone.