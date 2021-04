Serie A, i risultati dei recuperi: Inter e Juve stendono Sassuolo e Napoli

Sono terminate le sfide del campionato di Serie A valide per i recuperi: Inter e Juve si impongono contro il Sassuolo e il Napoli

Terminano qui le sfide del campionato di Serie A in programma questa sera e valide per i recuperi di alcune giornate. In campo sono scese, rispettivamente a San Siro e all’Allianz Stadium, Inter Sassuolo e Juventus Napoli: due gare molto interessanti, sia in ottica Scudetto che in ottica Champions.

I nerazzurri di Antonio Conte si sono imposti per 2-1 grazie alle reti dei soliti Lukaku e Lautaro Martinez, mentre i bianconeri di Andrea Pirlo hanno sconfitto i partenopei sempre per 2-1 con i gol di Ronaldo e Dybala. La squadra di Gattuso, dunque, rimane a 56 punti, 4 in più della Lazio, che deve ancora recuperare la sfida contro il Torino.