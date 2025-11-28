Campionato
Serie A, i portieri che fanno la differenza: Provedel domina la Top 5
Nel calcio di oggi gli attaccanti sono spesso i protagonisti, ma le statistiche dimostrano quanto un grande portiere possa cambiare il destino di una squadra. La metrica dei “Gol Evitati” (PSxG-GA) misura i tiri che, secondo le probabilità, sarebbero dovuti finire in rete ma che sono stati neutralizzati dagli estremi difensori.
Dai dati di questa stagione emerge una classifica sorprendente: cinque portieri che hanno inciso in modo decisivo sui risultati delle loro squadre.
Provedel, il leader biancoceleste
In testa c’è Ivan Provedel della Lazio, autore di 6.2 gol evitati. Un dato impressionante che certifica il suo ruolo da protagonista assoluto nella solidità difensiva di Sarri.
Svilar e Maignan, certezze di Roma e Milan
Alle sue spalle Mile Svilar della Roma, con 4.6 gol evitati, segno di una crescita costante. Terzo gradino per Mike Maignan, colonna del Milan e tra i migliori portieri al mondo, con 4.2 gol evitati.
Muric e la sorpresa Butez
Quarto posto per Aro Muric del Sassuolo (3.1 gol evitati), decisivo nella lotta salvezza. A chiudere la Top 5 c’è la sorpresa Anthony Butez del Como, capace di evitare 2.7 gol e di imporsi come rivelazione anche fuori dai grandi palcoscenici.
