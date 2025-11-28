 Serie A, i portieri che fanno la differenza: Provedel domina la Top 5
Serie A, i portieri che fanno la differenza: Provedel domina la Top 5

2 ore ago

Provedel
Dc Roma 06/10/2024 - campionato di calcio serie A / Lazio-Empoli / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Ivan Provedel

Serie A, ecco la classifica dei portieri più decisivi del campionato: Ivan Provedel domina la Top cinque, tutti i nomi

Nel calcio di oggi gli attaccanti sono spesso i protagonisti, ma le statistiche dimostrano quanto un grande portiere possa cambiare il destino di una squadra. La metrica dei “Gol Evitati” (PSxG-GA) misura i tiri che, secondo le probabilità, sarebbero dovuti finire in rete ma che sono stati neutralizzati dagli estremi difensori.

Dai dati di questa stagione emerge una classifica sorprendente: cinque portieri che hanno inciso in modo decisivo sui risultati delle loro squadre.

Provedel, il leader biancoceleste

In testa c’è Ivan Provedel della Lazio, autore di 6.2 gol evitati. Un dato impressionante che certifica il suo ruolo da protagonista assoluto nella solidità difensiva di Sarri.

Svilar e Maignan, certezze di Roma e Milan

Alle sue spalle Mile Svilar della Roma, con 4.6 gol evitati, segno di una crescita costante. Terzo gradino per Mike Maignan, colonna del Milan e tra i migliori portieri al mondo, con 4.2 gol evitati.

Muric e la sorpresa Butez

Quarto posto per Aro Muric del Sassuolo (3.1 gol evitati), decisivo nella lotta salvezza. A chiudere la Top 5 c’è la sorpresa Anthony Butez del Como, capace di evitare 2.7 gol e di imporsi come rivelazione anche fuori dai grandi palcoscenici.

