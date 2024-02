Probabili formazioni Lazio Milan, Sarri recupera un big. Le ultime in vista del match di domani sera contro i rossoneri

Come riportato da SkySport, Sarri punterà su Zaccagni per il match di domani sera tra Lazio e Milan, che tornerà titolare dopo 40 giorni. Resta il dubbio sulla presenza di Marusic, che è affaticato. In casa rossonera invece, Pioli potrebbe cambiare in difesa, con Calabria che torna negli undici titolari.

Ecco le probabili formazioni del match:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, F. Anderson. All. Sarri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.