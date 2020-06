Serie A, playoff solo per le prime quattro e Champions assicurata

Serie A, ecco in che modo si sviluppa il piano B per la ripartenza del campionato: playoff scudetto solo per le prime quattro

Domani si deciderà l’ultimo tassello che manca per avere un quadro completo della ripartenza del campionato di Serie A. L’auspicio è sempre lo stesso ovvero quello di chiudere la stagione sul campo disputando tutte le gare rimanenti, se questo non accadrà sono pronti un piano B e un piano C.

Il piano B prevede la decisione della classifica con playoff e playout. Come riporta Repubblica il principio è quello del merito sportivo e quindi a giocarsi il titolo sarebbero le prime quattro in gara secca nel campo della squadra piazzata meglio in classifica che a questo punto avrebbe quindi 2 risultati su 3. Il piazzamento Champions non verrà invece toccato. Stesso procedimento anche per quanto riguarda i play out.